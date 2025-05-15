Galatasaray Kupasını Kazandı, Kırklareli'nde Coşkulu Kutlama

Galatasaray Kupasını Kazandı, Kırklareli'nde Coşkulu Kutlama
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3 - 0 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından Kırklareli'nde taraftarlar sokaklarda coşkuyla kutlama yaptı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar çeşitli etkinliklerle sevinçlerini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Galatasaraylı taraftarlar Kırklareli'nde sokaklarda coşkuyla kutladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3 - 0'lık skor ile mağlup ederek kupayı kazandı.

Kırklareli'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, kupa sevinçlerini doyasıya yaşadı. Galatasaray taraftarı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Burada çeşitli sloganlar atan taraftarlar, konfeti patlatıp meşaleler yaktı.

Daha sonra kentte sokaklarında araç konvoyu yapıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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