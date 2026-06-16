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ESOGÜ Personel Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

ESOGÜ Personel Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın düzenlediği personel turnuvası, geniş katılımlı ödül töreniyle tamamlandı. Karma voleybolda Tıp Fakültesi birinci oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personel turnuvası, geniş katılımlı bir ödül töreniyle sona erdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen personel turnuvası ödül töreni geniş bir katılım ile gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlar için kupa törenine geçildi.

Karma voleybol branşında birinci olan Tıp Fakültesi, ikinci olan Rektörlük ve üçüncü olan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı takımlarına kupaları takdim edildi. Başarılı personellere ödülleri, ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy tarafından verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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