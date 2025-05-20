ESO'dan Gençlere Üretim Dünyasına Adım Atma Fırsatı

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yaptığı ev sahipliğiyle birlikte, gençlerle üretim dünyasını bir araya getiren "ESO Gençlik Meclisi: Gençliğin Gücü, Sanayinin Geleceği" etkinliği gerçekleştirildi.

Meslek lisesi öğrencilerinin temsili meclis oturumu düzenlediği etkinlik, ESO Meclis Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ESO Meclis Üyeleri ve sanayiciler gençlerle birebir temas kurma fırsatı bulurken; gençler de sanayiye dair hayallerini, eğitim süreçlerinde yaşadıkları zorlukları ve gelecek hedeflerini paylaştı. Etkinlik boyunca gençlerin vizyonuna katkı sağlayacak sorular yöneltilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

"Gençler Eskişehir'in sanayisini ve Türkiye'nin üretim gücünü daha da ileriye taşıyacak"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, gençliğe verdiği önemi şu sözlerle ifade etti:

"Bugün burada yalnızca bir bayramı kutlamıyoruz; aynı zamanda bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe atılan adımın simgesidir. Meslek liselerinde yetişen bu pırıl pırıl gençler, Eskişehir'in sanayisini ve Türkiye'nin üretim gücünü daha da ileriye taşıyacak. ESO olarak gençlerin daima yanındayız, onların sesi olacağız."

Etkinliğe katılan tüm öğrencilere ESO tarafından hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edildi. ESO Meclis Üyeleri ile sanayi temsilcileri, gençlerin fikirlerinden ilham aldıklarını ifade ederken, birçok öğrenci etkinliği, önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR