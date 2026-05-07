Esnaf Ziyaret Eden İyi Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç: "Bir Dokunduk Bin Ah İşittik"

(OSMANİYE) - İYİ Parti Osmaniye İl Teşkilatı üyeleri, Rahime Hatun Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Maalesef bir dokunduk bin ah işittik. Esnaflarımızın durumu çok perişan. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar var" dedi.

Rahime Hatun Meydanı'nda iş yeri bulunan bir esnaf İYİ Partililere, "Kapatsak olmuyor. Değer görmüyoruz. İnsanlarda alım gücü yok. Senin olmayan parayı ben alıyorum, benim olmayan cebimdeki parayı sana veriyorum; böyle çevriliyor. Bence insanların umudu yok. Biz unumuzu eledik, ben gençlerimize üzülüyorum. Biz yine bir yerlere geldik ama arkadan gelen torunlarımız mutsuzlar. Buraya geliyorlar, herkes mutsuz. Geleceği göremiyorlar. Çocuklar şu an 'Okusam da ne olacağım' diyor" şeklinde konuştu.

İşlerin durgun olduğunu kaydeden bir başka esnaf ise şunları söyledi:

"Piyasaya mı var? İş mi var? Umut mu var? Bu işin sonu bu adamın gitmesi. Bir laf vardır 'iflas etmiş tüccara kim mal verir', iflas etmiş tüccara kimse mal vermez. Önemli olan güven tazelemek. Harabe olmuş bir köye kim gelir? O durumdayız şu an" dedi."

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serhat Kılıç ise ziyaretlerinin ardından şunları kaydetti:

"Esnaflarımızı gezdik dolaştık. Maalesef bir dokunduk bin ah işittik. Esnaflarımızın durumu çok perişan. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar var. Emeklilerimiz umutsuzlar, perişanlar. Önümüz Kurban Bayramı. 'En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Biz nasıl kurban alıp keseceğiz?' diyorlar. Esnafımız da emeklimiz de çok dertli, çiftçimiz çok dertli. Bir an önce çözüm üretilmesi gerekiyor. Ekonomik anlamda çok büyük sorun ve sıkıntı var. Maalesef bizi yönetenlerin 23 yılda yatlarda, katlarda, saraylarda oturup faturayı halka kesmesi... Şu an 'Biz yedik, içtik buyurun faturayı ödeyin' deniyor. Bu durum kabul edilemez. Bu duruma bir an önce çözüm bulmamız gerekiyor."

