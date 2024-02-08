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Eskişehir Valisi Ford F-Max Kamyonunu Test Etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ford F-Max model kamyonu test ederek fabrikanın üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, üretim hattından son çıkan Ford F-Max model kamyonu test ederek yakından inceledi.

Vali Hüseyin Aksoy, Fabrika Müdürü Fırat Elhüseyni'den bilgi aldı. Aksoy, fabrikanın üretim sistemi, seri imalat, ölçüm laboratuvarı ile AR-GE test merkezini gezdi ve yetkililerle görüştü. Üretim tesislerini de gezen Eskişehir Valisi, üretim hattından son çıkan Ford F-Max model kamyonu yakından inceleyerek test sürüşüne katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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