Eskişehir Mahmudiye'de Uçurtma Şenliği Coşkusu
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği, Atatürk İlkokulu öğrencileriyle birlikte gerçekleştirildi. Etkinlikte gökyüzü renkli uçurtmalarla süslendi ve çocukların coşkusu mutlulukla karşılandı.
Eskişehir Mahmudiye'de çocuklar, uçurtma şenliğinde gökyüzünü renklendirdi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mahmudiye'de GSB Spor Okulları kapsamında Atatürk İlkokulu öğrencileriyle Uçurtma Şenliği düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte, renkli uçurtmalar gökyüzünü süslerken, çocukların neşesi ve coşkusu herkesi mutlu etti. Şenlik, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel