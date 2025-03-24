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Eskişehir'in Beşeri Kalkınma Endeksi 2022'de 0,864 Oldu

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TÜİK, 2022 yılına ait Eskişehir beşeri kalkınma endeksinin 0,864 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde ise bu endeks 2018'e göre yüzde 1,1 artarak 0,854 seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de beşeri kalkınma endeksinin 2022 yılında 0,864 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 'İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi, 2018-2022' verilerini yayımladı. Paylaşılan bilgilere göre; beşeri kalkınma endeksi yurt genelinde 2018 yılında 0,844 iken 2022 yılında 2018'e göre yüzde 1,1 artarak 0,854 oldu. Bu değere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınırlara göre 'Çok Yüksek Gelişmişlik' seviyesindeki ülkeler grubunda yer aldı. Bu endeksin alt bileşenleri olan yaşam beklentisi endeksi 2022 yılında 2018'e göre yüzde 2,2 azalarak 0,882 olurken, eğitim endeksi ve gelir endeksi sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 2,6 artışla 0,807 ve 0,875 oldu. Eskişehir'de ise beşeri kalkınma endeksinin 2022 yılında 0,864 olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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