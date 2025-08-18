Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu'ndan Tanışma Toplantısı

TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından düzenlenen tanışma toplantısı, Eskişehir Sanayi Odası'nın da katılımıyla kahvaltı eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güler, ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ESO Meclis Katip Üyesi Furkan Ay, GGK İcra Komitesi Başkanı İlhan Köksal, Başkan Yardımcısı Eray Gönenli ve çok sayıda kurul üyesi katıldı.

"Beraberlik içinde çok güzel işler başarabilirsiniz"

Toplantıda söz alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, genç girişimcilere başarı dileklerini ileterek, "Genç STK'ların oluşturduğu sinerji çok kıymetli. Bizler de her zaman genç girişimcilerimizin yanında olacağız. Günün değil, yarının adamı olmak önemlidir. Birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler başarabilirsiniz" dedi.

Toplantıda ayrıca GGK'nın yeni yönetimi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler tanıtıldı. Genç girişimciler, kurulun vizyonunu yakından öğrenme ve birbirlerini tanıma fırsatı buldu. - ESKİŞEHİR