Eskişehir'de Ticaret Denetimleri: 300 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için 300 bin 770 TL para cezası yazıldı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı denetim personelleri tarafından il merkezinde ve ilçelerde haftalık denetim yapıldı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri) ile ilgili 42 firmada bin 440 ürün kontrol edildi. Haksız Fiyat Artışı çerçevesinde, 11 firmada 55 ürün denetlendi. 6502 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda, ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 300 bin 770 TL idari para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Artışı denetimlerinde elde edilen veriler ise kanun çerçevesinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR