Eskişehir'de Temizlik ve Parti Malzemeleri Satışında Patlama

Eskişehir'de züccaciye olan Cengiz Kurutepe, yaz boyu en fazla temizlik ve parti malzemesi sattığını belirtti.

Vatandaşlar kış aylarından soğuklardan dolayı yapamadığı temizlik işleri ve parti organizasyonları için yaz aylarını fırsat bildi. Züccaciye dükkanındaki bin çeşit ürün arasından en çok tercih edilen ürünler temizlik ve parti malzemeleri oldu. Uzun yıllardır züccaciyelik yapan Cengiz Kurutepe, insanların evlerini, arabalarını ve sokaklarını temizlemek için bol bol temizlik malzemesi alırken, doğum günü ve parti malzemelerinin satışlarında ise büyük bir patlama olduğunu aktardı.

"Talep ettik, ama temin edemedik"

Yaz aylarında hangi ürünlerin talep gördüğünü aktaran Cengiz Kurutepe, "Bin çeşit ürün arasında en fazla sattığımız ürünler temizlik malzemeleri. İnsanlar evlerini, arabalarını, sokaklarını temizlemek için bol bol deterjan alıyor. Kağıt ürünleri ve kozmetik ürünler, özellikle bayanlar için kozmetik satışlarımız da oldukça iyi. Ayrıca doğum günü ve parti malzemeleri satışlarında büyük bir patlama yaşandı. Kış aylarında satışlar fazla olmuyor, ama yazın insanlar daha fazla sosyal aktivite yaptığı için satışlar artıyor. Bazı ürünlerde beklemediğimiz talep oldu, yetiştiremedik. Hatta piyasada ve toptancılarda bile bulamadık. Doğum günlerinde en çok kapı süsleri kullanılıyor. Kapı süsleri bitmişti, piyasada da tükenmişti, bir türlü bulamadık. Talep ettik, ama temin edemedik" dedi.

"Elektronik ürünler elimizde kaldı"

Temizlik ve parti malzemelerin aksinde bazı ürünlerin ise elinde kaldığını aktaran Kurutepe, "Bazı ürünler ise elimizde kaldı. Mesela elektronik ürünler; radyo, güneş enerjili lambalar gibi. Bunlar için alıcı bekliyor, ama satılmıyor. Nasip işi, yapacak bir şey yok. Binlerce ürünümüz var. En çok parti malzemeleri sattı. Ardından temizlik ürünleri; deterjanlar, çamaşır makinesi malzemeleri, araba yıkama ürünleri, ev temizlik ürünleri. Yazın bunlar çok gidiyor, çünkü talep artıyor. Kışın insanlar daha az iş güçle uğraşıyor, ama yazın işler yoğun, bu yüzden deterjan satışları yükseliyor. Ekonomik durumlar nedeniyle insanlar 10-15 tane deterjan almıyor, genelde 1-2 tane alıyor. Ama büyük temizlik yapan yerler, mesela iş yerleri, 15-20 tane alabiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR