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Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha Çalışması

Eskişehir'de Sokakta Çalışan Çocuklar İçin Saha Çalışması
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Uzman personeller, ekonomik yoksunlukla ilgili rehberlik ve bilgilendirmelerde bulundu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklara yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekonomik yoksunluk, sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele çerçevesinde, müdürlüğe bağlı uzman mesleki personeller tarafından saha çalışması gerçekleştirildi. Cuma namazı çıkışı yapılan çalışmada vatandaşlara rehberlik ve bilgilendirmede bulunuldu. Ayrıca karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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