Eskişehir'de Sıcak Havalarda Şapka Satışları Artıyor

Eskişehir'de sıcaklıkların yükselmesi ile şapka satışlarında da hareketlilik başladı. Özellikle sıcak havalardan korunmak isteyen vatandaşlar, hem sağlık hem de konfor açısından pamuklu şapkalara yöneliyor.

"Yaz ilerledikçe satışların artmasını bekliyoruz"

Şapka satışı yapan esnaf Görkem Umut, fiyatlarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 15 oranında bir artış olduğunu belirterek, "Geçen sene 85 liraya sattığımız şapkalar bu sene 100 liradan satılıyor. Kasket fiyatlarımız 300 ila 350 arasında, kep şapkalarımız ise 200 ila 250 lira arasında değişiklik göstermekte. Yavaş yavaş satışlar başladı, yaz ilerledikçe satışların artmasını bekliyoruz." dedi.

"Yaşlılar ve tansiyon hastaları için özellikle pamuklu kumaşlar çok daha sağlıklı"

Özellikle sıcak havalarda pamuklu şapkaların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken esnaf Umut, "Elyaf karışımı şapkalar başı fazlasıyla ısıtır ve rahatsızlık verir. Pamuklu şapkalar ise teri emer ve hava geçirir. Yaşlılar ve tansiyon hastaları için özellikle pamuklu kumaşlar çok daha sağlıklı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR