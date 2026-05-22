Genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatının arttığını, ithalatının ise azaldığını açıkladı.

2026 Nisan Ayı Dış Ticaret İstatistikleri verileri yayımlandı. TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2026 Nisan ayında, 2025 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 33,9 artarak 161 milyon 707 bin dolar, ithalat yüzde 10,0 azalarak 133 milyon 620 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 22,3, ithalat yüzde 3,1 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı