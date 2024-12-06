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Eskişehir'de Kış Aylarında Taze Sıkılmış Meyve Sularına Yoğun İlgi

Eskişehir'de Kış Aylarında Taze Sıkılmış Meyve Sularına Yoğun İlgi
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Kış mevsiminin gelmesiyle Eskişehirli vatandaşlar, grip ve soğuk algınlığına karşı C vitamini açısından zengin taze sıkılmış portakal ve nar suyuna yöneliyor. Esnaf, meyve suyu fiyatlarını çay fiyatlarıyla karşılaştırarak, sağlıklı seçenekler sunduklarını belirtiyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehirli vatandaşlar, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için C vitamini açısından zengin olan taze sıkılmış portakal suyuna yöneliyor.

Arifiye Mahallesi Köprübaşı Esnafı Ersin Tuna, vatandaşların özellikle sağlık açısından nar suyunu da çokça tercih ettiğini belirtti. Tuna, havaların soğukluğuna dikkat çekerek "Tabii genelde bu soğukta dışarıda pek içemedikleri için litrelik olan şişelerde alıp evlerine götürüp öyle içiyorlar. Temennimiz inşallah havalar biraz iyi gider ve bizler de çalışırız" dedi.

Fiyatların oldukça ucuz kaldığını dile getiren Tuna, "Bir bardak çayın 15-20 lira olduğu yerde meyve sularımızın fiyatları çok ucuz. Hem de daha sağlıklı" ifadesini kullandı.

Adana ve Hatay bölgelerindeki portakallardaki kuraklıkların piyasa fiyatlarına henüz yansımadığını belirten Tuna, "Bizim portakallarımız şu an Adana'dan geliyor ama tabii ki fiyatlar kuraklıktan dolayı etkilenebilir. portakal suyu ve nar suyu fiyatlarının küçük bardakta 20, orta bardakta 30 ve büyük bardakta 40 lira" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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