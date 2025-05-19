Eskişehir'de Güneşli Havada Çarşıda Yoğunluk

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Güneşli ve esintili havayı fırsat bilen vatandaşlar, çarşı sokaklarını doldurdu. Güzel havanın tadını çıkarmak ve alışveriş yapmak isteyen Eskişehirliler, özellikle Hamamyolu başta olmak üzere merkezi yerlerde büyük bir kalabalık oluşturdu. Bölgedeki esnaf yoğunluktan memnun olurken, vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi. Havanın keyfini çıkarmak isteyenler ise sokaklarda ve çarşı bölgesinde gezerek keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR