Eskişehir'de Güneşli Havada Çarşıda Yoğunluk

Eskişehir'de Güneşli Havada Çarşıda Yoğunluk
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Güneşli ve esintili havayı fırsat bilen Eskişehirliler, çarşı sokaklarını doldurarak alışveriş yaparken keyifli anlar yaşadı. Bölgedeki esnaf yoğunluktan memnun.

Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu.

Güneşli ve esintili havayı fırsat bilen vatandaşlar, çarşı sokaklarını doldurdu. Güzel havanın tadını çıkarmak ve alışveriş yapmak isteyen Eskişehirliler, özellikle Hamamyolu başta olmak üzere merkezi yerlerde büyük bir kalabalık oluşturdu. Bölgedeki esnaf yoğunluktan memnun olurken, vatandaşların alışveriş yaptığı gözlendi. Havanın keyfini çıkarmak isteyenler ise sokaklarda ve çarşı bölgesinde gezerek keyifli anlar yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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