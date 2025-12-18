Haberler

Gıda ve yem denetimlerinde 821 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de yapılan gıda ve yem denetimlerinde toplamda 821 bin 70 TL ceza uygulanırken, 288 işletme denetlendi ve 1 imha kararı alındı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 821 bin 70 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Haftalık Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Aralık 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 288 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 12 numune alımı, 65 ithalat ile 219 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 9 idari yaptırım uygulandığı, 821 bin 70 TL ceza yazıldığı ve 1 imha kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

