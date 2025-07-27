Eskişehir'de Düğün Sezonu ile Mobilya Satışları Artıyor

Eskişehir'de mobilya dükkanı işletmecisi Dilhan Kocabaş, yaz aylarının düğün sezonu olması sebebiyle satışların arttığını belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hız kazanan düğün sezonu, çeyiz alışverişlerini canlandırdı. Eskişehir'de mobilya dükkanı işleten Dilhan Kocabaş, özellikle yeni evli çiftlerin alışveriş tercihlerinde belirgin değişimler olduğunu söyledi. Artık sadece gösterişli mobilyalar değil, aynı zamanda uzun ömürlü, sade ve işlevsel ürünler tercih ediliyor. Çiftler, bütçelerini aşmadan yaşam alanlarını kurmak isterken, taksitli satışlar da alışverişte öne çıkıyor.

"Müşteriler kullanışlı ve uzun ömürlü ürünler arıyor"

Kocabaş, yaz dönemlerinin genel olarak alışverişin canlandığı bir dönem olduğunu ve yeni ev kuran çiftlerin artık daha işlevsellik odaklı alışveriş yapmaya başladığını vurgulayarak, "Yaz ayları genel olarak alışverişin hızlandığı bir dönem, ama düğün sezonu özellikle bizim kategorilerde hareketlenmeyi daha da artırıyor. Müşteriler artık sadece şık değil, aynı zamanda kullanışlı ve uzun ömürlü ürünler arıyor. Ahşap dokular, toprak tonları ve açık renkli kumaşlarla sade ama estetik yaşam alanları kuruluyor. Bu yılın favori kumaşları arasında şönil ve bukle yer alıyor. Renk olarak ise zümrüt yeşili, hardal sarısı ve yanık turuncu çok rağbet görüyor" diye konuştu.

"Az ama öz anlayışı öne çıktı"

Kocabaş, çiftlerin artık tam takım mobilya almak yerine daha sade ve ihtiyaca yönelik alışveriş yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Eskiden her şey tam takım olsun anlayışı hakimdi. Şimdi ise insanlar alanı verimli kullanmak ve bütçelerini zorlamak istemiyor. Bu nedenle modüler, işlevsel ve yer kazandıran ürünler daha çok ilgi görüyor. Kısaca az ama öz anlayış öne çıktı diyebilirim. Özellikle bizim gibi esnaflarda elden taksit imkanının olması, müşterilerin bütçelerini zorlamadan alışveriş yapmalarını sağlıyor. Peşin alım yapanlar da var ama genel olarak taksitli satışlar açık ara önde" - ESKİŞEHİR