Eskişehir'de Dilenciler Yeni Yöntemle Para Topluyor

Eskişehir Porsuk Bulvarı'nda dilenciler, 'fal bakacağım' diyerek vatandaşlardan para toplamaya çalışıyor. Kafelerde ve banklarda oturanların yanına giderek sohbet ederek yüksek miktarda para talep ediyorlar.

Porsuk Bulvarı'nda gezen dilenciler yeni bir yöntem bularak vatandaşlardan para toplamayı amaçlıyor. İddialara göre, banklarda ve kafelerde oturan vatandaşların yanlarına giden dilenciler "fal bakacağım" diyerek vatandaşlardan para toplamayı deniyor. Ayrıca yanlarına oturdukları vatandaşlar ile sohbet ederek bu para tuzağına ikna etmeye çalışan şahıslar yüksek miktarda para talep ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
