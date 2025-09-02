Eskişehir'de Dilenciler Yeni Yöntemle Para Topluyor

Eskişehir'de dilenciler, iddialara göre "fal bakacağım" diyerek vatandaşlardan para topluyorlar.

Porsuk Bulvarı'nda gezen dilenciler yeni bir yöntem bularak vatandaşlardan para toplamayı amaçlıyor. İddialara göre, banklarda ve kafelerde oturan vatandaşların yanlarına giden dilenciler "fal bakacağım" diyerek vatandaşlardan para toplamayı deniyor. Ayrıca yanlarına oturdukları vatandaşlar ile sohbet ederek bu para tuzağına ikna etmeye çalışan şahıslar yüksek miktarda para talep ediyor. - ESKİŞEHİR