Eskişehir'de 2025 METİF Fuarı Düzenlendi

Eskişehir'de düzenlenen 2025 METİF Fuarı, öğrenci ve işverenleri bir araya getirdi.

Eskişehir'de 2025 Mesleki ve Teknik Eğitim İstihdam Fuarı (METİF) Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Fuara, Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerinden 24 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 50 işletme katılım sağladı. Ayrıca, 50 ortaokuldan 2000 öğrenci ve 21 mesleki ve teknik Anadolu lisesinden 2 bin 500 12. sınıf öğrencisi fuarı ziyaret etti. Fuarın amacı, öğrenci ve işvereni buluşturmak, 8. sınıf öğrencilerine meslek liselerini tanıtmak, 12. sınıf öğrencilerinin iş hayatına geçişini kolaylaştırmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek olarak belirtildi. - ESKİŞEHİR