Eski Demlik Tamircisi: Yeniler Cazip, Tamirat Azaldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 42 yıllık demlik tamiratı yapan Serdar Mırık, eskiye göre artık tamirat için gelen vatandaşın azaldığını belirtti.

Ülkece çokça tüketilen çayların hazırlanmasında büyük bir önem taşıyan demlikleri tamiratla yeniden canlandırmaya çalışan esnaf Serdar Mırık, artık tamirat işleminin eskiye göre azaldığını bunun yerine yeni marka ve demliklerin sıkça tercih edildiğini ifade etti.

42 yıldır mesleğini mutlulukla icra ettiğini anlatan esnaf Serdar Mırık, eskiye göre işlerinin hareketliliğini kaybettiğini söyledi. Bunun sebebini ise markalaşma ve rekabetle ilişkilendiren Mırık, "Set halinde satılan demlikler vatandaşa daha cazip geliyor. Tamir ettirmiyorlar, set halinde demlik alıyorlar. Eskileri atıp yeniye yöneliyorlar" dedi.

42 yıldır mesleğini severek sürdüren emekli esnaf Serdar Mırık, askere gitmeden önce zücaciye işiyle uğraştığını, askerden döndükten sonra ise demlik tamiri dükkanını devralarak çaydanlık tamiratına başladığını anlattı. İşlerinin genel durumunu ise "İşlerimiz günü kurtaracak kadar iyi diyelim. Çok kazandırmıyor ama kaybettirmiyor da. Eskiden dükkanımız daha hareketliydi, tamirat işleri çoktu, daha güzeldi. Şimdi işlerin düşmesinin bir sebebi, set halinde satılan demliklerin vatandaşa daha cazip gelmesi. Tamir ettirmiyorlar, set halinde demlik alıyorlar. Eskileri atıp yeniye yöneliyorlar" şeklinde aktardı.

Ayrıca Mırık, çırak yetişmemesinin nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Gençlerin çoğu okula gittiği için bizim meslekte çırak yetişmiyor. Okula gitmeyenler de maalesef kötü yola düşüyor. Mesleğe gençleri kazandırmalıyız. Bir de tamirciler olarak maliyetli işçi çalıştırmak zor. Eskiden 17 kişi bir dükkanda çalışıyorduk. Şimdi bir dükkanı bir kişi idare ediyor." - SAMSUN