Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginliği Azaltmak İçin STK'lar Toplandı

Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginliği Azaltmak İçin STK'lar Toplandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan gerginlik sonrası sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek sorunları görüştü ve ticaretin aksamaması için acil önlem çağrısı yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan gerginlik sonrası sivil toplum kuruluşları çözüm için bir araya geldi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan gerginlikte bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralanmış, olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı.

"STK'lar çözüm için toplandı"

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, Esendere Taşımalı Kooperatif Başkanı Serdar Kaya ve Esendere Merkez Muhtarı Murat Baran, gümrük yetkilileriyle bir araya gelerek sorunları görüştü. Toplantıda, gerginliğin ticarete etkileri masaya yatırıldı ve sınır kapısındaki işleyişin normale dönmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. STK temsilcileri, ticaretin aksamaması için acil önlem çağrısı yaptı.

"Toplantı verimli geçti"

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan olaylarda bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralandı. 7 vatandaşımız tutuklandı" dedi. Canan, "Bu olaylar münferit değil, uzun süredir devam eden sorunların sonucu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini dinledik, yetkililerle görüştük. Toplantı verimli geçti. Tüm tarafların hukuka ve karşılıklı saygıya uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

STK temsilcileri, süreci yakından takip edeceklerini ve çözüm için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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