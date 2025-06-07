Erzurum'da Self Servis Kiraz Toplama Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'da Self Servis Kiraz Toplama Geleneği Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Uzundere ilçesi Balıklı Mahallesi'nde Mustafa Güngör, 12 dönümlük kiraz bahçesinde self servis kiraz toplama geleneğini sürdürüyor. Bu yıl hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte kiraz rekoltesi yükseldi ve bölgeyi ziyarete gelenler doğal güzelliklerin tadını çıkarırken kendi kirazlarını toplama fırsatı buluyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesi Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Güngör, 12 dönümlük kiraz bahçesinde bu yıl da self servis kiraz toplama geleneğini sürdürüyor.

Sert kışları ve uzun süren soğuk havasıyla bilinen Erzurum'da kiraz hasadı, bölge halkı ve ziyaretçiler için her yıl merakla beklenen bir etkinliğe dönüşüyor. Ziyaretçilerin doğrudan bahçeye gelerek kendi kirazlarını topladığı self servis sistem, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Daldan kiraz koparıp tatmanın verdiği keyif, özellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ailelerin ve çocukların ilgisini çekiyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler, sadece kiraz toplamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buluyor. Uzundere, yıl boyunca doğa turizmi açısından canlılığını korurken, kiraz mevsimiyle birlikte bu ilgi zirveye ulaşıyor. Yöre halkı bu yıl mevsim şartlarının kiraz üretimine olumlu yansıdığını ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları nedeniyle azalan rekolte, 2025'te normale döndü. Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Güngör, 12 dönümlük kiraz bahçesinde bu yıl da self servis kiraz toplama geleneğini sürdürüyor. Güngör, "Bu sezon hava şartları oldukça uygun geçti. Ürün bol ve lezzetli. Misafirlerimize dolu dolu bir kiraz sezonu yaşatıyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Güngör'ün kiraz bahçesi, haziran ayı boyunca ziyarete açık olacak. Kiraz severler, taptaze meyveleri kendi elleriyle toplamak ve doğayla baş başa bir gün geçirmek için bu fırsatı kaçırmak istemiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Elon Musk'a sözleşme tehdidi

Trump dünyanın gözü önünde Musk'ı açık açık tehdit etti
Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

Yıldız isim teklifi kabul etti, gitmesi an meselesi
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.