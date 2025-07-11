Erzurum’da Otizm Farkındalığı İçin Önemli Ziyaret

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Erzurum Palandöken Otizm Derneği Başkanı ve Erzurum Otizm Spor Kulübü Başkanı Nazan Yaşarbaş, yönetim kurulu üyeleri ve özel çocuklar ile bir araya geldi.

Erzurum Palandöken Otizm Derneği ve Erzurum Otizm Spor Kulübü'nün gerçekleştirdiği ziyarette; Otizm farkındalığı ve bilinçlendirme, Özel bireylerin sosyal hayata kazandırılması, Spor ve eğitim imkanları, konuları görüşüldü.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çekilen Başkan Özakalın, çocuklara oyuncak hediye ederek sosyal sorumluluk bilinci ile özel bireylerin sosyal hayata kazandırılması gerektiğini belirtti. - ERZURUM