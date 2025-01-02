Erzurum'da Mesleki Eğitimde Dönüşüm Projesi Başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği Erzurum'da oluşturulan il Protokol Yürütme Kurulu toplantılarına Ocak ayı itibariyle devam ediyor.

Özellikle Mesleki Eğitim sunan Teknik ve Mesleki Meslek liselerinin daha cazip hale getirilmesi, ülkemizdeki yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamak ve ülke istihdamına katkı sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar ise meyvelerini vermeye başladı.

MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasındaki protokol gereği oluşturulan Erzurum Protokol Yürütme Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Şube Müdürü Bünyamin Pehlivan,Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Abdullah Samancı, Erdal Erdoğan, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdürü Osman Aksakal, Yakutiye Elektrik ve Elektronik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zakir Akkuş, ile Sultan Abdulhamid Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Müdürü Erol Bedir ile bir araya gelerek mesleki eğitim ile alakalı Ülke ekonomisi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde nitelikli ara eleman sıkıntısının aşılması,istihdama yönelik çalışmalar ile öğrencilerin tercih döneminde tercihlerini mesleki eğitimden yana kullanmaları için gereken çalışmaları ele aldılar.

Başkan Oral: Nitelikli ara elaman sıkıntısı meslek liseleri ile son bulacak

İl Protokol Yürütme Kurulu Başkanı ve Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB'nin büyük destek verdiği proje ile Meslek Liselerinde büyük bir değişim ve dönüşümün başlatıldığını, 81 İl'de 100'den fazla okulda "Diploman Mesleğin Olacak" sloganı ile özellikle LYS tercih döneminde öğrencilerin Meslek Liselerine olan tercihlerinin artırılması nitelikli işgücü eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim veren ve ülkemizdeki sayılı okullardan olan ve TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yaptığı projenin kapsamında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziziye Sultan Hamit Raylı Sistemler Teknolojisi MTAL ile Erzurum Yakutiye Elektrik- Elektronik Teknolojisi MTAL'nın hali hazırda bulunan bölümleri ile ekip, teçhizat ve atölyelerinin hem öğrencilere hem de ilimizdeki sektörlere önemli ölçüde fayda sağladığını belirtti. Oral; "Özellikle Liseye Giriş Sınavı LGS tercih döneminde öğrenci ve veliler tarafından tercih edilmesinin ülke ekonomisi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde nitelikli ara eleman sıkıntısının Meslek Liseleri aracılığı ile doldurulması noktasında artık zaruri hale gelmiştir. Bu anlamda yetişmiş ara eleman sıkıntısının ve istihdama yönelik çalışmaların hızlandırılması için protokol yürütme kurulu olarak bir takım çalışmalar yapmaktayız. Öğrencilerimizin meslek sahibi olmaları ve gelecekte iş garantili bir işe kavuşmaları için başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Yıldız ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri ve okullarımız ile bu konuyu enine boyuna ele alarak yapılması gerekenleri hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: Meslek liselerimizde yerli ve milli teknolojiyi daha ileri seviyelere çıkarmak ve sektördeki boşluğu yetiştirdiğimiz ara elemanlarla kapatacağız"

Toplantıda söz alan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise Erzurum'da bulunan MTAL ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek Bilim Teknoloji, Endüstriyel Otomasyon, Elektrik Elektronik, Motorlu Araçlar, Kimya Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım ile Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi ve buna benzer bir çok bölümlerinin bulunduğunu ve Meslek Liselerinin her geçen gün daha çok tercih edildiğini bununda özellikle dışa bağımlılığı azaltmak, yerli ve milli teknolojiyi hayata geçirmek ve istihdama yönelik olarak büyük önem taşıdığını ifade etti. - ERZURUM