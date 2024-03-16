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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Kasım Ayında 31 Bin 82 Yolcu Hizmet Aldı

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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda kasım ayında 31 bin 82 yolcu hizmet aldı. Ayrıca, havalimanında 259 uçak iniş-kalkışı gerçekleşti ve 256 ton kargo, posta ve bagaj taşındı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan kasım ayında 31 bin 82 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Şubat ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 31 bin 82 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 259 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 256 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2024 yılının ocak- şubat aylarında toplam 61 bin 133 yolcu, uçak trafiği 464, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 491 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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