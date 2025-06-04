Erzincan'da Düğün Sezonu ile Çiçekçilere Gelin Arabası Yoğunluğu

Erzincan'da Düğün Sezonu ile Çiçekçilere Gelin Arabası Yoğunluğu
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Erzincan'da düğün sezonu açıldı. Çiftler, gelin arabalarını süslemek için çiçekçilere akın ederken, çiçekçi esnafı Duygu Yılmaz, süsleme fiyatlarının bin ila 5 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Erzincan'da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte çiçekçilerin 'gelin arabası' yoğunluğu başladı.

Yaz ayına girilmesiyle birlikte düğün sezonu açılan Erzincan'da çiçekçi esnafın gelin arabası süsleme işlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı. Gelin arabası süsletmek isteyen çiftler çiçekçilere akın etti. Düğünler çiçekçilerin iş yoğunluğunu artırırken çiçekçi esnafı Duygu Yılmaz, bir gelin arabasının ortalama bin lira ile 5 bin liraya süslendiğini kaydetti.

Duygu Yılmaz, "Düğün özel bir gün olduğu için insanlar daha çok özeniyorlar, en iyisi ve en güzeli olsun istiyorlar. Ancak vatandaş düğünde çok fazla para ödüyor. Bunların içinde en uygunu yine gelin arabası. Fiyatlar bin liradan başlıyor, üst limit tamamen vatandaşın zevkine kalıyor. Ancak iyi bir süsleme ortalama 5 bin lira tutuyor" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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