Erzincan pazarcısı soğukta sobayla ısınıyor

Erzincan'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan eksi 10 derece soğuk, pazar esnafını önlem almaya zorladı. Esnaf, tezgah arkasında soba yakarak ve ürünlerini battaniyelerle örterek soğuktan korunmaya çalışıyor.

Erzincan'da gece ve sabah erken saatlerde dondurucu soğuklar, pazar esnafını önlem almaya zorladı. Kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşerken, pazarcı esnafı tezgah arkasına soba kurarak ısınmaya çalıştı.

Gece ve sabah saatlerinde yaşanan buzlanma ve don, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, pazar yerindeki esnaf da soğuktan nasibini aldı. Bazı esnaf kurduğu soba ile ısınırken, bazıları ise tezgah arkasına ateş yakarak soğuğa karşı önlem aldı.

Pazarcı esnafı, ürünleri soğuktan korumak için üzerlerini battaniyelerle örttüklerini, kendilerini ise ateş başında ısıttıklarını belirtti. Isınmak için ateşin başında duran esnaf, " Erzincan, Erzincan olalı böyle soğuk görmedi. Donuyoruz, anlatmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

Soğuk hava ve don, Erzincan'da hem vatandaşların hem de esnafın günlük yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
