ERÜ kampüsünde yapılan yurtlar son aşamada

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde yapılan öğrenci yurtlarının inşaatında son aşamaya gelindi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları ile yapımı tamamlanma aşamasına gelen 2 bin 800 kişilik öğrenci yurdunun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Gençlerin barınma ihtiyacını karşılayacak, konfor alanı yüksek, modern ve donanımlı yurtlar ile öğrencilerin eğitim hayatlarına güçlü bir destek sunulacağı belirtildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı