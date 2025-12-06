Haberler

Fındıklı Engelsiz Yaşam Derneği'nden Farkındalık Yürüyüşü: "Bizler Ne Acınacak Ne de Dışlanacak Bireyleriz"

Güncelleme:
Fındıklı Engelsiz Yaşam Derneği, farkındalık yaratmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Dernek Başkanı Canan Durmuş, engellerin bireyleri sosyal hayattan uzaklaştırdığına dikkat çekerek, sosyal ve ekonomik hakların talep edilmesi gerektiğini vurguladı.

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Fındıklı Engelsiz Yaşam Derneği, ilçede farkındalık yürüyüşü düzenledi. Dernek Başkanı Canan Durmuş, "Bizler engellerimiz nedeniyle değil, önümüze konan engeller nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, rapor süreçlerinde, istihdamda ve ekonomik yaşamda sayısız güçlükle karşılaşıyoruz. Bizler ne acınacak ne de dışlanacak bireyleriz. Tıpkı herkes gibi eşit yurttaşlarız" dedi.

Fındıklı Engelsiz Yaşam Derneği, ilçede farkındalık yürüyüşü yaptı. Yürüyüşünün ardından konuşan Dernek Başkanı Canan Durmuş, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizler engellerimiz nedeniyle değil, önümüze konan engeller nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşıyoruz. Eğitimde, sağlıkta, rapor süreçlerinde, istihdamda ve ekonomik yaşamda sayısız güçlükle karşılaşıyoruz. Bizler ne acınacak ne de dışlanacak bireyleriz. Tıpkı herkes gibi eşit yurttaşlarız. Sorunlarımızı tek başımıza çözemediğimizi yaşayarak gördük. Bu yüzden bir araya gelerek bu derneği kurduk."

Durmuş, taleplerinin "lütuf değil hak" olduğunun altını çizerek derneğin acil beklentilerini şu şekilde sıraladı:

"Yeterli ve yeteneklere uygun nitelikli eğitim, kolay erişilebilir sağlık hizmetleri ve rapor süreçleri, sosyalleşme alanlarının artırılması, engelsiz kent düzenlemeleri, engellilik durumuna uygun istihdam, sadaka değil, yaşamı sürdürülebilir kılacak ekonomik destek, engelli bireylerin ailelerine sosyal ve psikolojik destek."

Kaynak: ANKA / Yerel
