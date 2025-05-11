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Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen farkındalık yürüyüşüne Beyazay Derneği katıldı. Yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri, 'Engelsiz bir yaşam için el ele' mesajı ile kortej oluşturdu.

16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne Kırşehir Beyazay Derneği de katılım sağladı.

Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen öncülüğünde, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri kortejde yer aldı. Yürüyüş boyunca 'Engelsiz bir yaşam için el ele' mesajı verildi. Adnan Göçmen yaptığı açıklamada; "Toplumun her kesiminde engelli bireylerin hak ettiği değeri görmesi ve yaşamın her alanında aktif biçimde yer alması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yürüyüş, birlik ve beraberlik içinde farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım" dedi.

Kortej yürüyüşü, vatandaşların da ilgisiyle renkli görüntülere sahne olurken, etkinlik çeşitli sosyal mesajlarla sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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