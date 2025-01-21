Enez'de Kardeşler 18 Kiloluk Sazan Balığı Yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nde 2 kardeş, attığı ağlar ile 18 kiloluk sazan balığı yakaladı.

Enez'deki Gala Gölü'ne balık avı için giden Serkan ve Sezer Sönmez kardeşler, bir süre sonra ağlarını toplamaya gitti. Ağlarında 18 kiloluk sazan balığını gören kardeşler, o an yaşadıkları sevinci cep telefonunun kamerası ile kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda beğeni ve yorum aldı. - EDİRNE