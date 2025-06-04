Emekliler Kurban Alacak Durumda Değil

Emekliler Kurban Alacak Durumda Değil
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Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin artan yaşam maliyetleri nedeniyle Kurban Bayramı'nda kurban bile kesemeyecek durumda olduklarını ifade etti. Kayabaş, emeklilerin ve kiracıların karşılaştığı ekonomik zorlukları vurgulayarak hükümetten emeklilere seyyanen zam talep etti.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin değil kurban, hindi bile alamayacak durumda olduklarını söyledi. Kayabaş, "Bir emeklinin öğrencisi varsa, bakmakla yükümlü olduğu bir hastası, anne babası varsa bu emekli nasıl kurban kessin?" diye sordu.

Kayabaş, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaştığına dikkati çekti. Hükümetin dört yıldır emeklileri sıkıntıya soktuğunu söyleyen Emekliye verilen bin liralık ilk bayram ikramiyesinin, aylıklarının yüzde 63'üne karşılık geldiğini belirten Kayabaş, bugün verilen ikramiyenin ise aylıkların yüzde 20'sini bile bulmadığını ifade etti.

Emeklilerin değil kurban, hindi bile alamayacak durumda olduklarını söyleyen Kayabaş, şunları kaydetti:

"Bugün bir ev kirası 14-15 bin lira olmuş. Bir emeklinin öğrencisi varsa, bakmakla yükümlü olduğu bir hastası, anne babası varsa, bu emekli nasıl kurban kessin? Öğrencisini okutamayacak, kirasını ödeyemeyecek durumda. Emeklilerden kiracı olanların yüzde 70'i kirasını ödeyemiyor. Çok büyük sıkıntı içinde. Ev sahiplerinin ukala konuşmalarına maruz kalıyorlar. Bunları duyuyoruz, görüyoruz.

Hükümetimize soruyorum. Bu piyasa zamlarını enflasyonu emekli mi ortaya çıkardı? O zaman EYT'lileri neden ortaya çıkardınız? EYT'lileri emekli yapmasaydınız emekli çoğalmasaydı. Eğer çoksa emekliler, emekliyi imha etsinler, ben de dahil. Bu kadar basit."

Emeklilerin mevcut aylıklarıyla bir çift çorap alamayacak hale geldiklerini ifade eden Kayabaş, "Bilhassa deprem bölgesinde devlet ev yaptı, 2020'de depremden dolayı ev verdi. Aylık taksidi 800-900 lira. Ama vatandaş evinde oturmuyor, kiraya vermiş 10-15 bin liraya. Hani sosyal konutlar kiraya verilemezdi, devredilemezdi? Devlet nerede? Yönetim nerede? Denetim yok. Emekliler mağdur ediliyor" diye konuştu.

Emekliler için seyyanen zam talebini yineleyen Mehmet Kayabaş, emekli olduğu yıl maaşıyla iki altın alabilirken, şimdi yarım altın bile alamaz hale geldiklerini söyledi. Kayabaş, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını istediklerini de belirtti.

Kaynak: ANKA / Yerel
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