Elazığ'daki Öğrencilerden Anlamlı Dayanışma Örneği

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla aldıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere dğıttı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler, anlamlı bir dayanışma örneği sergileyerek kumbaralarında biriktirdikleri paralarla yardım malzemeleri satın aldı. "Bir Tutam İyilik" projesi çerçevesinde alınan gıda ve temel ihtiyaç ürünleri, özenle hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Öğrenciler, sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, yardım dağıtımı sırasında yaşlılarla sohbet ederek, onların hayır dualarını aldı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. - ELAZIĞ