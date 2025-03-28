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Elazığ'daki Öğrencilerden Anlamlı Dayanışma Örneği

Elazığ'daki Öğrencilerden Anlamlı Dayanışma Örneği
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla yardım malzemeleri satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. 'Bir Tutam İyilik' projesiyle hayır dualarını aldılar.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü'nde kalan üniversite öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paralarla aldıkları yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere dğıttı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sare Ana Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrenciler, anlamlı bir dayanışma örneği sergileyerek kumbaralarında biriktirdikleri paralarla yardım malzemeleri satın aldı. "Bir Tutam İyilik" projesi çerçevesinde alınan gıda ve temel ihtiyaç ürünleri, özenle hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Öğrenciler, sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, yardım dağıtımı sırasında yaşlılarla sohbet ederek, onların hayır dualarını aldı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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