Elazığ'daki Bit Pazarı Esnafı Ekonomik Krizden Şikayetçi

Elazığ'daki Bit Pazarı Esnafı Ekonomik Krizden Şikayetçi
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Elazığ'da ikinci el kıyafet satışı yapan esnaf, ekonomik krizin etkisiyle işlerin düştüğünü ve vatandaşın alım gücünün azaldığını belirtti. Esnaf, kiraların yükselmesi ve hayat şartlarının zorlaşmasının işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da ikinci el kıyafet satılan bit pazarı esnafı işlerinin iyi olmadığını belirtti. Esnaf Yılmaz Çağlar, "Bütün arkadaşlarım bu işi bıraktı. Belki ben de bırakırım. Çünkü kiralar pahalandı, hayat şartları çok zor oldu. Millet alamıyor" dedi.

Elazığ'da ekonomik krizden etkilendiklerini belirten ikinci el kıyafet satılan bit pazarı esnafı, vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyledi. Esnaf, işyerlerini kapatacak hale geldiklerini belirtti.

Bit pazarında işletmeci olan esnaf Yılmaz Çağlar, insanların ikinci el kıyafet dahi alamadıklarını belirtti. Çağlar bir müşterisinin kendi kıyafetlerini satarak çocuğuna kıyafet aldığını vurguladı.

Çağlar, "İşlerimiz biraz durgun. Bayram ağzıdır ama iş yok. Adam geliyor ikinci eli bile alamıyor, pahalı. Mesela biz ikinci el bu gömleği eskiden 40-50 liraya verirdik, şu an 100-150'ye kendimiz zor alıyoruz. 150'ye veriyoruz, bize 20-30 lira zor kalıyor. Bütün arkadaşlarım bu işi bıraktı. Belki ben de bırakırım. Çünkü neden? Kiralar pahalandı, hayat şartları çok zor oldu. Millet alamıyor. Bir bakıyorsun adam geliyor diyor ki 'Benim elbiselerim evde kalmış, satıyorum, çocuğuma ayakkabı alıyorum' diyor. Vatandaş alamıyor, bakın hiç kimse yok" diye konuştu.

"Adamın ayağında ayakkabısı yok ama 100-150 liralık ayakkabıyı almakta bile tereddütte kalıyor"

Önder Eser ise 20 yıldır ikinci el giysi alıp sattığını bildirerek, şunları söyledi:

"İşlerimiz düşük. Milletin ikinci el alım gücü de yok. Burada 100 liraya, 150 liraya ayakkabı satılıyor. Onu veremeyen insanlarımız var. Adamın ayağında ayakkabısı yok ama 100-150 liralık ayakkabıyı almakta bile tereddütte kalıyor. Adamın parası yok. 'Param yok' diyor. 'Borca ver' diyor.  Bence insanların alım gücü hiç iyi değil. Bizim ikinci el dükkanımız da var mesela. Eşya alım satımı yapıyoruz. Buranın dışında ikinci el eşya da satıyorum. 10-15 gündür siftah yapmadım. Burada da 3-5 parça bir şey sattım. 300-500 lirayla da dükkan kapatıldığı zaman bu kendini çevirmiyor. İşi bırakma durumuna geldik."

Esnaf Şah Haydar Zülal ise işlerinin çok düştüğüne vurgu yaparak, "Adam eliyor, yalvarıyor yakarıyor bana. '50 liraya gömlek ver' diyor, '20 liraya bana gömlek ver' diyor. Ben veremem ki. Ben kendim 50, 60, 70'e eski gömlek alıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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