Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Gece kulübünde çıkan yangında 50 kişi öldü
ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi

Trump'ın vur emri bölgeyi yangın yerine çevirdi! İşte o görüntüler
Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi

İmza sonrası planı devreye soktular! Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti

Vatandaşın kuyruklar oluşturduğu ucuz ete göz diktiler

Elazığ'da Tandır Ekmeğine Büyük İlgi: Kuyruklar Uzun!

Elazığ'da Tandır Ekmeğine Büyük İlgi: Kuyruklar Uzun!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kadınların işletmesi olan tandır fırınına ilgi giderek artıyor. Vatandaşlar, doğal ortamda pişirilen lezzetli ekmekler almak için kilometrelerce yol kat edip kuyruk oluşturuyor. İşletme sahibi Filiz Gül, taleplere yetişmekte zorlandıklarını belirtiyor.

Elazığ'da kadınların yaptığı tandır ekmek için vatandaşlar kilometrelerce yol gelerek kuyruk oluşturuyor.

Elazığ'da daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül, ardından yaşadığı Yemiş Mahallesi kırsalında tandır fırını kurdu. İlk önce kız kardeşleriyle birlikte çalışan Gül, taleplerin artması ile sayıyı 10'u kadın toplam 12'ye kadar çıkardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar adeta tandıra akın etti. Merkeze 7 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tandır ekmeği almak için kuyruklar oluşturarak dakikalarca bekliyor. Gül ise çalışanlarıyla birlikte taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

En sevdiği mesleği yaptığını dile getiren işletme sahibi Filiz Gül, "Çok güzel bir meslek. Buranın bu kadar kalabalık olmasının nedeni, ekmeklerimiz köz ateşte doğal bir ortamda pişmesidir. Çok lezzetli bir ekmeğimiz var. Vatandaşlarımız da bunun farkında. Şuan da burada 10 kadına istihdam sağlıyorum. Ailemle hep beraber çok güzel bir iş çıkartıyoruz. Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum. Daha önceden farklı yerde çalışıyorum fakat 5 yıldır kendi işimin başındayım. Kırsalda olduğumuz için özellikle hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Bulunduğumuz alan merkeze 7 kilometre uzaklıkta bir alan. Akşama doğru saat 15.00 itibariyle burada yoğunluk olmaya başlıyor ama müşterilerimiz aralıksız geliyor. Sabah 08.00'da iş başı yapıyoruz. İşin durumuna göre, akşam 20.00 civarlarında işi bitiyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla gece 24.00'da eve gidiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü taleplere yetişemiyoruz. Tandır ve top ekmeği yapıyoruz. Tandır ekmeğinin sütlüsünü, tereyağlısını ve sadesini yapıyoruz. Top ekmeği de zaten sütlü susamlı olarak yapılıyor. İki çeşit ekmek yapıyoruz ama talepleri yetiştiremiyoruz. Fiyatlarımız tandır ekmeğin paketinde 4 tane var 85 liraya denk geliyor top ekmeğinin fiyatı ise 15 liradır" dedi.

Tandır ve top ekmeği aldığını aktaran müşterilerden Abdullah Kolkıran "Eskisi gibi olmasa da tandır ekmeği tüketiliyor. Burası kalabalık oluyor. Ben maçtaydım telefon açarak gidip alacağımı söyledim. Zaten ekmek olmadığı zaman telefonda gitmememiz gerektiğini söylüyorlar. Kısaca buraya telefon açarak geliyoruz. Şuan da 10 tane top ekmeği ve 4 tane tandır ekmeği aldım. Akşama iftar ekmeğimiz var" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu
img

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi
img

1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler

Kadına yaptığını görünce tekme tokat dövüp polise teslim ettiler
Motorkurye çevirip kavgaya dahil oldu, trafikte kuzeninin tartıştığı kişiyi vurdu

Trafikte tartıştığı kişiyi kuzenine vurdurttu! Yol savaş alanına döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
Bugün 110 yılın sıcaklık rekoru, 2 gün sonra ise kar bekleniyor

Bugün 110 yıl sonra bir ilk yaşanacak! Önce deniz sonra kar topu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Hamas'tan ABD'nin Yemen'i vurmasına ilk tepki

Dünya diken üstünde! Yemen saldırısına Hamas da kayıtsız kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.