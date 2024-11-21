Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Başladı

Edremit'te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde DSİ tarafından Zeytinli Çayı üzerinde yıkılan köprünün ardından başlatılan ıslah çalışmaları, taşkın riskini azaltmayı ve çevreyi korumayı amaçlıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Zeytinli Çayı üzerinde bulunan ve taşkın riski oluşturan eski çökmüş köprünün yıkılmasıyla başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor.

Çayın akışını düzenlemek, taşkın riskini en aza indirmek ve çevreye ihtimal zararları önlemek amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Islah çalışmaları dahilinde çayın doğal akışını engelleyen unsurların kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması planlanlanıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni! İran başkenti mi değişecek? 22 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Oğlak, Aslan, Kova, Balık burcu yorumu! 22 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.