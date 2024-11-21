Edremit'te Zeytinli Çayı Islah Çalışmaları Başladı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde DSİ tarafından Zeytinli Çayı üzerinde yıkılan köprünün ardından başlatılan ıslah çalışmaları, taşkın riskini azaltmayı ve çevreyi korumayı amaçlıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından Zeytinli Çayı üzerinde bulunan ve taşkın riski oluşturan eski çökmüş köprünün yıkılmasıyla başlatılan ıslah çalışmaları devam ediyor.
Çayın akışını düzenlemek, taşkın riskini en aza indirmek ve çevreye ihtimal zararları önlemek amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki altyapı güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Islah çalışmaları dahilinde çayın doğal akışını engelleyen unsurların kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması planlanlanıyor. - BALIKESİR