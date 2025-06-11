Edirne Emekliler Derneği'nden Açıklama: 'Emeklilere İnsanca Yaşam İçin Gerekli Destek Sağlanmalı'

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Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu, emeklilerin maaşlarının açlık sınırının çok altında kaldığını belirtti ve taleplerini dile getirerek ekonomik krizlerin sorumlusunun emekliler olmadığını vurguladı. Emekliler, taleplerini haykırmak için toplandı.

(EDİRNE) - Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu, "Ekonomik krizleri bahane ederek açlık sınırı 25 bin 92 kuruş iken, emeklilerin 14 bin 469 TL en düşük maaşla yaşamasını istemesi insanlık dışıdır. TÜİK tarafından açıklanan düşük enflasyon yüzdeleriyle ikinci yarıyıl zamları açıklanırken taban maaş uygulaması ile sıfır zam uygun görülmektedir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz" dedi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan emekliler ellerinde pankartlarla slogan attı. Taleplerini haykıran emekliler, "İnsanca yaşamak istiyoruz" pankartı açtı. Edirne Emekliler Derneği Başkanı Sait Dayıoğlu, emeklilerin açlık sınırının altına maaş aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Emeklilerin ve hak sahiplerinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca mağdur edilenlerin hak ve çıkarlarının korunması için mücadele ederek emeklilerin bir çatı altında birleşmesi ve dayanışması amacımızdır. Ekonomik krizleri bahane ederek açlık sınırı 25 bin 92 kuruş iken, emeklilerin 14 bin 469 TL en düşük maaşla yaşamasını istemesi insanlık dışıdır. TÜİK tarafından açıklanan düşük enflasyon yüzdeleriyle ikinci yarıyıl zamları açıklanırken taban maaş uygulaması ile sıfır zam uygun görülmektedir. Ülkemizdeki ekonomik krizlerin sorumlusu biz değiliz."

"Toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir"

Dayıoğlu, emeklilerin taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Çalışanlara verilen seyyanen zam, güncel haliyle düzenlenerek biz emeklilere de verilmelidir. İntibak yasası yeniden güncellenerek haklarımız geriye dönük olarak ödenmelidir. Muayene ve ilaç katkı payları kaldırılmalıdır. En düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenmeli, taban maaş uygulaması kaldırılmalıdır. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olmalıdır. Yapılan zamlar tüm emekli kesimine aynı oranda yansıtılarak ödenmelidir. İşçi ve kamu çalışanlarına verilen sendika ve toplu sözleşme hakkı emeklilere de verilmelidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
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