Edirne'de Ticari Taksi Ters Döndü: Sürücü Hafif Yaralandı
Edirne Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi ters döndü. Sürücü hafif yaralanırken, kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
(EDİRNE) - Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi ters döndü, emniyet kemeri takılı sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza Edirne'de Atatürk Bulvarı Bulgar Konsolosluğu önünde meydana geldi. V.B. idaresindeki ticari taksi, otomobille çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak ters döndü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü V.B, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle bulvar üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Hasar gören taksi çekici yardımıyla kaldırıldı.