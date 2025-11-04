Haberler

Edirne'de Ticari Taksi Ters Döndü: Sürücü Hafif Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi ters döndü. Sürücü hafif yaralanırken, kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

(EDİRNE) - Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi ters döndü, emniyet kemeri takılı sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza Edirne'de Atatürk Bulvarı Bulgar Konsolosluğu önünde meydana geldi. V.B. idaresindeki ticari taksi, otomobille çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak ters döndü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü V.B, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ayakta tedavi edildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle bulvar üzerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Hasar gören taksi çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.