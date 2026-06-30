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Vali Makas, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Vali Makas, esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve görüşleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Cedidiye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

Cadde üzerindeki iş yerlerini gezen Vali Makas, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal eden Makas, samimi sohbetler gerçekleştirerek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyarette esnaf ve vatandaşlarla kurulan sıcak diyaloglar öne çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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