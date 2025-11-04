Düzce Öğrencilerinden Kan Bağışı Kampanyasına Büyük Destek

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Kızılay Düzce Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Yurt bahçesinde kurulan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren kampanyada birçok öğrenci, kan vererek hem toplumsal dayanışmaya katkı sundu hem de kan bağışının önemine dikkat çekti.

Düzce Hafız Hasan Şen Yurdunda gerçekleştirilen kampanya, öğrenciler arasında büyük bir birlik ve dayanışma örneği oluşturdu. - DÜZCE