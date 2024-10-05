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Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde Üretim İncelemesi

Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde Üretim İncelemesi
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Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, kadın girişimcilerin aile ekonomisine katkıda bulunduğu Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, kadın girişimcilerin üretim yaparak aile ekonomisine katkıda bulunduğu Kadın Emeği Merkezinde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda kadınların aile ekonomisine katkıda bulunması için İçişleri Bakanlığı ve Düzce İl Özel İdaresi'nin destekleri ile Kadın Emeği Merkezi Düzce'de açılmıştı. Kadınların emek verip üretim yaptığı merkezde yapılan son çalışmaları Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik inceledi. Düzce'nin yükselen markası haline gelen ve sadece kadınların çalıştığı merkezde yapılan son çalışmaları, üretilen ürünleri inceleyen Vali yardımcısı Yılmaz, kadınlar ile fikir alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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