Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Ziyaret Gerçekleştirdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Ziyaret Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gölyaka ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İrfan Başar ile birlikte spor salonu ve stadyumu inceleyerek tesislerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gölyaka ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İrfan Başar ile birlikte Gölyaka İlçe Spor Salonu ve Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde tesislerin mevcut durumu yerinde gözlemlendi. İl Müdürü Arslantürk, detaylı bilgi alırken, tesislerin daha etkin kullanımı ve sporculara daha iyi hizmet sunulabilmesi adına yapılabilecek iyileştirmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.