Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Ziyaret Gerçekleştirdi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gölyaka ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İrfan Başar ile birlikte Gölyaka İlçe Spor Salonu ve Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde tesislerin mevcut durumu yerinde gözlemlendi. İl Müdürü Arslantürk, detaylı bilgi alırken, tesislerin daha etkin kullanımı ve sporculara daha iyi hizmet sunulabilmesi adına yapılabilecek iyileştirmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. - DÜZCE