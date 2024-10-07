Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Lise Temsilcilerini Yeni Eğitime Hazırladı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan lise temsilcileri yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgileri alarak yeni döneme hazırlandı.

Düzce'de bulunan liselerde öğrencilere daha hızlı ulaşmak isteyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, her liseden birer temsilci seçimi yaptı. Lise temsilcilerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaptıkları çalışmalar, Gençlik Merkezleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. İl Müdürü İsa Yazıcı'nın da katıldığı eğitim seminerinde bilgileri alan Lise temsilcileri yeni döneme hazırlandı. - DÜZCE