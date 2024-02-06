Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ayın Personellerini Seçti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzde komisyon tarafından belirlenerek İmdat Dikçi, Recep Kayacan ve İsmail Pınar ayın personelleri seçildiler.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin moral ve motivasyonunu yüksek seviyede tutmak, personeli daha özverili çalışmaya teşvik etmek için İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından başlatılan uygulamayla ayın başarılı personelleri belirlendi. Komisyon tarafından yapılan değerlendirmede müdürlüğün satın alma birimi personeli olarak görev yapan İmdat Dikçi, spor uzmanı olarak görev yapan Recep Kayacan ve İnşaat Mühendisi olarak görev yapan İsmail Pınar ayın en başarılı personelleri seçildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "Biz her ay ayın personeli olarak başarılı arkadaşlarımızı seçiyoruz. Bu ay da İmdat Dikçi, Recep Kayacan ve İsmail Pınar arkadaşlarımızı seçtik. Onları seçmemizin sebebi göstermiş olduğu üstün gayret ve işlerindeki özveridir. Biz de bundan dolayı arkadaşlarımızı ayın personelleri seçtik" dedi. - DÜZCE