Üye Girişi
Haberler

Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı

Güncelleme:

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, Ramazan öncesi camide temizlik yaparak hazırlıklara başladılar. Gençler, caminin en ufak ayrıntısına kadar temizlik ve dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünü bağlı Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler Ramazan öncesi camide temizlik yaptılar.

11 ayın Sultanı 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala camilerde hazırlıklarda yapılıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bağlı gençlik merkezlerinde ki gönüllü gençlerde kolları sıvadı ve Rumeli Cami'den temizlik yaptı. Gençler en ufak ayrıntısına kadar temizlik yapıp dezenfekte yaparak Ramazan ayına hazırlık yaptılar.

Camiye gelenler gençlerin yaptığı temizliği görünce tebrik etti, teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gençlik Düzce Spor Cami Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA HATAY'DA DEPREM | Hatay'da deprem nerede oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Hatay Samandağ depreminin büyüklüğü ne? KARABÜK İFTAR VAKTİ | Karabük'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? AĞRI İFTAR VAKTİ | Ağrı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ISPARTA İFTAR VAKTİ | Isparta'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Melsum Erdost kimdir? Melsum Erdost kaç yaşında, şarkıları neler? IĞDIR İFTAR VAKTİ | Iğdır'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat kaç yaşında? HAKKARİ İFTAR VAKTİ | Hakkari'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! GÜMÜŞHANE İFTAR VAKTİ | Gümüşhane'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 5 Mart bu akşam hangi maçlar var? Bugün maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? GİRESUN İFTAR VAKTİ | Giresun'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Bayern Münih-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-Lazio maçı şifresiz mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title