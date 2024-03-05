Düzce Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camide Temizlik Yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünü bağlı Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler Ramazan öncesi camide temizlik yaptılar.

11 ayın Sultanı 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kala camilerde hazırlıklarda yapılıyor. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü bağlı gençlik merkezlerinde ki gönüllü gençlerde kolları sıvadı ve Rumeli Cami'den temizlik yaptı. Gençler en ufak ayrıntısına kadar temizlik yapıp dezenfekte yaparak Ramazan ayına hazırlık yaptılar.

Camiye gelenler gençlerin yaptığı temizliği görünce tebrik etti, teşekkür ettiler. - DÜZCE