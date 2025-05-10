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Düzce'de Konuralp Pirinci Üretiminde Yeni Çalışmalar

Düzce'de Konuralp Pirinci Üretiminde Yeni Çalışmalar
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci'nin markalaşma süreci ve pazarlama imkanlarını değerlendirdi. İl Müdürü Esra Uzun, üreticilerle bir araya gelerek çeltik üretimi ve 2025 yılı desteklemeleri hakkında bilgi verdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci'nin geleceği, markalaşma süreci ve pazarlama imkanları değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İl Müdürü Esra Uzun ve Düzce İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Musa Zeki'nin katılımıyla Konuralp'te düzenlenen çiftçi toplantısında, Konuralp ve Çilimli'de çeltik üretimi yapan üreticilerle bir araya gelindi. Gerçekleştirilen buluşmada, üreticilerin görüş ve talepleri dinlenerek bölgedeki çeltik üretimi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında, 2025 yılı desteklemeleri hakkında da bilgi verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten İl Müdürü Esra Uzun, sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi ve verimli tarım arazilerinin etkin kullanımı için bu tür projelerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Coğrafi İşaretli Konuralp Pirinci'nin geleceği, markalaşma süreci ve pazarlama imkanları da değerlendirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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