Düzce'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar Düşüyor

Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'den kasalarca hamsi ile dönerken, hamsinin kilosu önceki gün 250-300 TL iken bugün 100-150 TL'ye düştü. Balıkların bollaşmasıyla birlikte fiyatların azalması vatandaşları sevindiriyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar kasalarca hamsi tutarak geri geldi. Hamsinin kilosu dün 250-300 iken bugün 100-150 TL'ye düştü.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor. Gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar kasalarca hamsi ile sabaha karşı limana yanaştı. Kasalanan ve buzlanan hamsiler tek tek kamyonlara yüklendi.

Balıkçı Vedat Kalmaz, balığın bollaşması ile fiyatlarının düştüğünü belirterek, "Balık bugün çok şükür biraz daha bollaştı. Denizlerde hareketlenme var. Gırgırlarımız çok şükür bin kasa civarında balık ile döndü 2-3 tane gırgırımız. Çok şükür bereketli şu anda. Bugün tezgahta balık 100-150 civarında dün 250-300 lira iken bugün düştü" dedi.

Karadeniz'de Hamsi bol çıkarken palamut, lüfer, çinekop ise az çıkıyor. Sezonun hamsi olarak bol ve güzel geçtiğini söyleyen balıkçı Faruk Birinci, diğer balıkların ise zayıf olduğunu bildirdi. Birinci, "Hamsi var bol miktarda. Hava şartlarından bazen kolisi 2 bin lira yapıyor, bugün ise kolisi bin lira, bin 100 TL civarında. Balığın durumuna da bağlı. Balık fiyatları vatandaşa uygun. Tezgahlarda kilosu balığın 100 lira. Bu şekilde devam ederse sezon vatandaş içinde balıkçı içinde iyi geçer hamsi olarak. Ama bizim kıyı balıkçısı palamut, lüfer, çinekop olsun tutamadılar" ifadelerinde bulundu.

Karadeniz'in serin sularında tutulan balıklar buzlanmasının ardından ise Ankara ve İstanbul'a doğru yola çıktı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
