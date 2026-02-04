Haberler

Akıl ve zeka oyunları devam ediyor
Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte gençler, akıl ve zeka oyunları ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlarken eğlenceli zaman geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezinde akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerin zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, problem çözme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte; farklı akıl ve zeka oyunlarıyla gençler hem eğlenceli hem de öğretici bir zaman geçirdi. Etkinlik süresince gençler arasında iletişim ve etkileşim artarken, dostane rekabet ortamında keyifli anlar yaşandı. Yoğun katılımın olduğu programda, gençlerin düşünme becerilerini destekleyen oyunlar aracılığıyla dikkat, odaklanma ve hızlı karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Etkinlik sonunda gençlerin memnuniyeti gözlemlenirken, katılımcılar birlikte vakit geçirmenin ve öğrenerek eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

GSB Gençlik Kış Kulübü kapsamında düzenlenen etkinliklerin; gençlerin sosyal, zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak şekilde farklı içeriklerle devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
