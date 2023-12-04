Düzce'de Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Yığılca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte özel bireyler spor yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte badminton, geleneksel Türk okçuluğu, boks, ip tırmanışı ve parkur gibi sporlar gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) – Yığılca Gençlik ve Spor Müdürlüğü düzenlediği etkinlikte özel bireyler spor yaptı, eğlenceli bir gün geçirdi.

Dünya Engelliler Günü tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Yığılca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde spor etkinliği düzendi. Özel bireyler etkinlikte Badminton, Geleneksel Türk Okçuluğu, boks, ip tırmanışı, parkur yaptı. Program pasta kesilmesi ve hediyelerin verilmesiyle son buldu. - DÜZCE