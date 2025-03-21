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Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Eğlenceli Spor Etkinliği

Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Eğlenceli Spor Etkinliği
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21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, özel gençler Sultanhisar Spor Salonu'nda eğlenceli spor aktivitelerine katılarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağladı.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Yenipazar Gençlik Merkezi ve Sultanhisar Gençlik Merkezi işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Atça Şükrü Balcı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel gençlerle birlikte gerçekleştirildi. Sultanhisar Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, özel gençler eğlenceli ve heyecanlı bir dizi spor aktivitelerine katıldı. Etkinliğe, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş de katılarak gençlerle bir araya geldi. Spor dolu aktivitelerle gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amaçlandığı etkinlikte, katılımcılar büyük bir keyif aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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